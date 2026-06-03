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Rekor 25 Ribu Pelajar RI Kuliah di Australia, Konjen Jo Stevens Puji Peran Unud

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:09 WIB
Rekor 25 Ribu Pelajar RI Kuliah di Australia, Konjen Jo Stevens Puji Peran Unud - JPNN.com Bali
Konjen Australia di Bali Jo Stevens saat acara AussieBanget University Roadshow 2026 di Kampus Universitas Udayana Jimbaran, Selasa (2/6). Foto: Unud

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Universitas Udayana (Unud) bekerja sama dengan Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Australia di Bali menggelar AussieBanget University Roadshow 2026 di Kampus Jimbaran, Selasa (2/6).

Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sekaligus menjadi wadah diskusi interaktif bagi mahasiswa, akademisi, serta pemangku kepentingan.

Konsul Jenderal Australia di Bali Jo Stevens menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara diperkuat oleh kedekatan antarmasyarakat, terutama generasi muda.

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Salah satu pilar penguatnya adalah program beasiswa Australia Awards yang terus melahirkan talenta berbakat untuk hubungan kedua negara.

Jo Stevens juga mengapresiasi kemitraan jangka panjang dengan Universitas Udayana (Unud) yang mencakup riset bersama, program gelar ganda, hingga pertukaran mahasiswa.

Ia bangga karena Unud merupakan pelopor kehadiran Aussie Banget Corner di Bali, yang fasilitasnya telah diresmikan kembali pada Januari lalu.

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Jo Stevens mengajak mahasiswa untuk aktif memanfaatkan Aussie Banget Corner (ABC) di Perpustakaan Pusat Universitas Udayana.

“Kami berharap fasilitas yang menyediakan berbagai buku dan materi informatif ini dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa yang ingin mencari peluang studi ke Australia demi masa depan mereka,” ujar Jo Stevens.

Jo Stevens menambahkan dampak dari kolaborasi itu adalah Australia menjadi tujuan populer pelajar Indonesia dengan jumlah alumni mencapai lebih dari 200 ribu
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TAGS   konjen australia Konjen Australia Jo Stevens Pelajar Indonesia Australia universitas udayana unud Aussie Banget Corner Beasiswa Australia Awards AussieBanget University Roadshow 2026

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