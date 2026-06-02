Mitsubishi Estate Sulap Kura Kura Bali Jadi Pusat Island Shopping di Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mitsubishi Estate bersama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura bersiap menghadirkan Sira Village – Grand Outlet Bali, pusat perbelanjaan outlet pertama dan terbesar di Pulau Dewata yang akan resmi beroperasi pada 31 Juli 2026.

Terletak strategis di KEK Kura Kura —hanya 20 menit dari Bandara Ngurah Rai lewat Tol Bali Mandara—destinasi ini merajut kemewahan berbelanja dengan keindahan alam.

Sira Village bakal memanjakan pengunjung dengan lebih dari 100 merek global, kuliner outdoor, serta panorama matahari terbenam (sunset) yang menghadap langsung ke laut lepas.

Proyek ambisius ini dirancang bukan sekadar tempat belanja biasa, melainkan landmark gaya hidup ikonik yang memadukan mode, arsitektur, dan kekayaan budaya autentik dalam satu pengalaman imersif.

"Hadirnya Sira Village mencerminkan visi kami untuk menciptakan destinasi di mana pengalaman gaya hidup global dan identitas budaya Bali dapat hidup berdampingan secara harmonis," ujar Presiden Direktur KEK Kura Kura Bali Tuti Hadiputranto dalam pernyataan resminya.

"Ini bukan semata tentang ritel, tetapi tentang membentuk pengalaman gaya hidup tepi laut (waterfront lifestyle) yang baru bagi Bali, sebuah pengalaman yang terasa terbuka, dinamis, komunal, dan terhubung erat dengan jiwa pulau ini,” imbuhnya.

Sira Village segera menjadi rumah bagi lebih dari 100 brand ternama dunia seperti Kate Spade, Calvin Klein, Lacoste, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, dan Nike, menjadikannya sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Bali.

Destinasi ini juga membawa angin segar dengan memperkenalkan beberapa merek yang belum pernah ada di Bali maupun di Indonesia sebelumnya, melalui kehadiran toko buku Kinokuniya dan gerai perdana Hazelwood di Indonesia.