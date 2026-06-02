JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mitsubishi Estate Sulap Kura Kura Bali Jadi Pusat Island Shopping di Indonesia

Mitsubishi Estate Sulap Kura Kura Bali Jadi Pusat Island Shopping di Indonesia

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:31 WIB
Mitsubishi Estate Sulap Kura Kura Bali Jadi Pusat Island Shopping di Indonesia - JPNN.com Bali
Mitsubishi Estate bersama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura bersiap menghadirkan Sira Village – Grand Outlet Bali, pusat perbelanjaan outlet pertama dan terbesar di Pulau Dewata yang akan resmi beroperasi pada 31 Juli 2026. Foto; Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mitsubishi Estate bersama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura bersiap menghadirkan Sira Village – Grand Outlet Bali, pusat perbelanjaan outlet pertama dan terbesar di Pulau Dewata yang akan resmi beroperasi pada 31 Juli 2026.

Terletak strategis di KEK Kura Kura —hanya 20 menit dari Bandara Ngurah Rai lewat Tol Bali Mandara—destinasi ini merajut kemewahan berbelanja dengan keindahan alam.

Sira Village bakal memanjakan pengunjung dengan lebih dari 100 merek global, kuliner outdoor, serta panorama matahari terbenam (sunset) yang menghadap langsung ke laut lepas.

Baca Juga:

Proyek ambisius ini dirancang bukan sekadar tempat belanja biasa, melainkan landmark gaya hidup ikonik yang memadukan mode, arsitektur, dan kekayaan budaya autentik dalam satu pengalaman imersif.

"Hadirnya Sira Village mencerminkan visi kami untuk menciptakan destinasi di mana pengalaman gaya hidup global dan identitas budaya Bali dapat hidup berdampingan secara harmonis," ujar Presiden Direktur KEK Kura Kura Bali Tuti Hadiputranto dalam pernyataan resminya.

"Ini bukan semata tentang ritel, tetapi tentang membentuk pengalaman gaya hidup tepi laut (waterfront lifestyle) yang baru bagi Bali, sebuah pengalaman yang terasa terbuka, dinamis, komunal, dan terhubung erat dengan jiwa pulau ini,” imbuhnya.

Baca Juga:

Sira Village segera menjadi rumah bagi lebih dari 100 brand ternama dunia seperti Kate Spade, Calvin Klein, Lacoste, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, dan Nike, menjadikannya sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Bali.

Destinasi ini juga membawa angin segar dengan memperkenalkan beberapa merek yang belum pernah ada di Bali maupun di Indonesia sebelumnya, melalui kehadiran toko buku Kinokuniya dan gerai perdana Hazelwood di Indonesia.

Mitsubishi Estate bersama KEK Kura Kura bersiap menghadirkan Sira Village – Grand Outlet Bali, pusat perbelanjaan outlet pertama dan terbesar di Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mitsubishi Estate KEK Kura-kura Bali Island Shopping Bali Indonesia Sira Village Shopping

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU