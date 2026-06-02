Bank Mandiri Region XI Gelar Aksi Donor, Target 550 Kantong Darah

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:02 WIB
Karyawan dan masyarakat umum mengikuti aksi donor darah di Bank Mandiri Denpasar, Selasa (2/6) dalam rangka menyambut HUT ke-28. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri kembali menggelar aksi sosial Mandiri Donor Darah secara serentak di 12 Region di seluruh Indonesia, Selasa (2/6) dengan mengusung semangat ‘Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya’.

Aksi sosial ini sekaligus untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Bank Mandiri yang jatuh pada Oktober 2026 mendatang.

Setelah sukses dilaksanakan pada periode pertama April 2026 lalu, aksi kemanusiaan gelombang kedua ini menargetkan partisipasi sebanyak 4.850 pendonor secara nasional.

Untuk wilayah Bali & Nusa Tenggara, kegiatan ini menargetkan sebanyak 550 kantong darah dari pendonor yang tidak hanya terdiri dari pegawai, tetapi juga masyarakat umum.

Aksi sosial yang melibatkan RSUP Prof Ngoerah dan berbagai fasilitas kesehatan ini diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurut Regional CEO Bank Mandiri Region XI Alexander Jonathan Patty, aksi kemanusiaan ini bukan sekadar agenda seremonial.

Alexander Jonathan Patty mengatakan gerakan ini sebagai bukti sahih kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional dan memupuk empati sosial.

“Kami berharap Mandiri Donor Darah ini membawa dampak nyata bagi masyarakat Bali & Nusa Tenggara," kata Alexander Jonathan Patty di Denpasar, Selasa (2/6).

