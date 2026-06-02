JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bulan Bung Karno 2026 Diisi Berbagai Lomba Kreatif, Ini Kata Koster

Bulan Bung Karno 2026 Diisi Berbagai Lomba Kreatif, Ini Kata Koster

Selasa, 02 Juni 2026 – 12:49 WIB
Bulan Bung Karno 2026 Diisi Berbagai Lomba Kreatif, Ini Kata Koster - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Bulan Bung Karno di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center, Denpasar, kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bulan Bung Karno 2026 di Provinsi Bali digelar secara meriah.

Berbagai kegiatan kreatif dan edukatif sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran sang proklamator dalam kehidupan nyata digelar.

Mulai dari Lomba Cipta dan Baca Puisi bertema “Proklamator Bung Karno” serta Lomba Pidato bertema “Bung Karno Bapak Bangsa”.

Baca Juga:

Ada juga Lomba Tari Teruna Jaya yang diikuti oleh pelajar tingkat SMP dan SMA se-Bali.

Tari Teruna Jaya merupakan warisan seni tari asli Bali yang lahir dari ekspresi jiwa kepemudaan, dinamis, penuh semangat, dan sarat dengan keberanian dalam mengekspresikan jati diri.

Penamaan Teruna Jaya sendiri diberikan oleh Bung Karno, yang merefleksikan semangat pemuda yang bangkit, berani, dan penuh daya juang.

Baca Juga:

Nilai ini selaras dengan karakter Bung Karno pada masa mudanya, yang sarat idealisme, keberanian, serta kekuatan dalam membangkitkan kesadaran bangsa.

Oleh karena itu, kehadiran Tari Teruna Jaya dalam Bulan Bung Karno VIII 2026 tidak hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda sejak dini.

Berbagai kegiatan kreatif dan edukatif sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran sang proklamator Bung Karno dalam kehidupan nyata digelar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bung Karno Bulan Bung Karno Bulan Bung Karno 2026 Bali Lomba Kreatif Koster gubernur koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU