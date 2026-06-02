Koster Buka Bulan Bung Karno 2026, Ingatkan Jaga Jati Diri Bangsa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026, Senin (1/6) kemarin di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center, Denpasar.

Pembukaan Bulan Bung Karno Tahun 2026 yang ditandai dengan pemukulan gamelan tradisional Bali, Bende dan dihadiri tokoh masyarakat dan pejabat setempat.

Gubernur Koster menyampaikan Bulan Bung Karno 2026 dilaksanakan dalam suasana penuh semangat kebangsaan, kebudayaan, dan spiritualitas yang mendalam.

Koster menjelaskan Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum ideologis dan kultural untuk menghidupkan kembali api perjuangan Sang Babak Proklamator dalam kesadaran kolektif.

Koster mengatakan Bali sebagai provinsi yang konsisten menggelar Bulan Bung Karno.

Menurutnya, Bulan Bung Karno merupakan ruang batin untuk merawat ingatan kolektif bangsa.

"Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa-jiwa yang berani bermimpi besar, berpikir melampaui zamannya, dan bertindak demi kepentingan rakyat" kata Koster.

Menurut Koster, sejarah mencatat, jalan perjuangan beliau ditempa oleh tekanan, penjara, dan pengasingan.