JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Titik Nol Singaraja Ikon Baru Bali Utara, Urai Banjir, Jadi Poros City Tour

Titik Nol Singaraja Ikon Baru Bali Utara, Urai Banjir, Jadi Poros City Tour

Senin, 01 Juni 2026 – 20:14 WIB
Titik Nol Singaraja Ikon Baru Bali Utara, Urai Banjir, Jadi Poros City Tour - JPNN.com Bali
Ilustrasi penataan titik nol Kota Singaraja yang jadi ikon baru Kabupaten Buleleng. Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Proyek penataan Titik Nol Kota Singaraja dipastikan tidak membebani APBD Buleleng secara berlebihan.

Penataan kawasan yang disiapkan menjadi ikon baru Bali utara ini dinilai strategis karena sekaligus menjawab kebutuhan kota, mulai dari mitigasi banjir hingga pengembangan pariwisata berbasis heritage.

“Proyek ini anggarannya kami inovasikan tanpa memberatkan APBD Buleleng.

Baca Juga:

Pendanaannya berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung dan Pemprov Bali.

Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik sehingga pembangunan tetap bisa berjalan tanpa membebani keuangan daerah,” ujar Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng Putu Adiptha Ekaputra.

Penataan kawasan Titik Nol tidak hanya berorientasi pada keindahan kota.

Baca Juga:

Di balik proyek tersebut terdapat fungsi penting sebagai upaya penanggulangan banjir yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah kawasan perkotaan Singaraja.

Di kawasan Titik Nol terdapat saluran utama yang memiliki peran besar dalam sistem drainase kota.

Di kawasan Titik Nol Singaraja, Buleleng, terdapat saluran utama yang memiliki peran besar dalam sistem drainase kota.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   titik nol Titik Nol Singaraja bali utara Ikon Bali Utara APBD APBD Buleleng BKK Badung pemprov bali City Tour

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Lepas Jersei Bali United Setelah 11 Musim, Kirim Pesan Haru

  2. Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas Yabes Roni, Era Indra Sjafri Tersisa Ricky Fajrin

  3. Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman - JPNN.com Bali

    Piala ASEAN 2026: Bomber Bali United Cetak Hattrick, Pikat John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU