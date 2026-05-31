Polresta Denpasar Gelar Patroli Skala Besar, 178 Personel Sisir Wilayah Kuta

Minggu, 31 Mei 2026 – 10:42 WIB
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang menyapa pengunjung Pantai Kuta saat patroli sekala besar, Sabtu (30/5) malam hingga Minggu (31/5) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Polresta Denpasar kembali menggelar Patroli Skala Besar di kawasan pariwisata Kuta.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (30/5) malam hingga Minggu (31/5) dini hari ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D. Simatupang.

Patroli Skala Besar ini gauna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.

Sebanyak 178 personel gabungan dari Polresta Denpasar dan jajaran Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamankan sejumlah titik strategis serta pusat aktivitas malam.

Ratusan personel tersebut dibagi menjadi dua regu untuk menyisir pusat-pusat keramaian dan jalur utama di wilayah Kuta.

Mulia dari Jalan Raya Kuta, Jalan Pantai Kuta, Jalan Melasti, Jalan Legian, Jalan Patih Jelantik, Jalan Sunset Road dan Jalan Raya Seminyak.

Langkah preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya kejahatan jalanan yang dikenal dengan istilah 4C, yakni curat, curas, curanmor dan premanisme.

Tidak sekadar memantau situasi dari kendaraan, petugas di lapangan juga melaksanakan patroli dialogis.

