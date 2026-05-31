JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (31/5): Hari Baik Mengadakan Pertemuan & Berjualan

Kalender Bali Minggu (31/5): Hari Baik Mengadakan Pertemuan & Berjualan

Minggu, 31 Mei 2026 – 07:33 WIB
Kalender Bali Minggu (31/5): Hari Baik Mengadakan Pertemuan & Berjualan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Minggu 31 Mei 2026 bertepatan dengan Redite Pon Juluwungi. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (31/5) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Pon Julungwangi.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Sadha.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (31/5) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 31 Mei 2026 bertepatan dengan Redite Pon Julungwangi: Hari baik mengadakan pertemuan dan berjualan, murah rezeki.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Mengadakan Pertemuan Hari Baik Berjualan Kalender Bali Minggu 31 Mei 2026 Redite Pon Julungwangi Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali

    M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

  2. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  3. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU