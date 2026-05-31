JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Suhu Udara Dingin di Bali Bikin Menggigil, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

Suhu Udara Dingin di Bali Bikin Menggigil, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

Minggu, 31 Mei 2026 – 07:25 WIB
Suhu Udara Dingin di Bali Bikin Menggigil, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG - JPNN.com Bali
Udara dingin melanda Bali sejak beberapa hari terakhir. BMKG memberi penjelasan ilmiah. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena udara dingin kembali menghampiri Bali pada akhir Mei dan awal Juni 2026.

Sejak beberapa hari terakhir suhu udara pada pagi hari terasa menusuk tulang.

Berdasarkan prakiraan BBMKG Denpasar suhu udara minimum di Bali pada 30-31 Mei 2026 rata-rata mencapai 20 derajat hingga maksimum 32 derajat celcius.

Baca Juga:

Suhu udara itu tercatat lebih rendah satu derajat apabila dibandingkan prakiraan pada satu pekan sebelumnya, pada 23-24 Mei 2026, rata-rata minimum 21 derajat hingga maksimum 32-34 derajat celcius.

Suhu dingin kian terasa di kawasan wisata di Bali yang berada di daerah pegunungan, seperti Bedugul, Tabanan dan Kintamani, Bangli, yang diperkirakan berkisar 19 – 30 derajat celsius.

Menurut Prakirawan BBMKG Wilayah III Wayan Gita Giriharta, massa udara dingin dari Australia mempengaruhi suhu udara di Bali yang terasa lebih dingin saat malam hingga pagi hari.

Baca Juga:

"Benua Australia saat ini sedang berada dalam periode musim dingin dengan tekanan udara yang relatif tinggi.

Hal ini memicu pergerakan massa udara bersifat dingin dari Australia menuju Indonesia, melewati Bali dan sekitarnya," kata Wayan Gita Giriharta dilansir dari Antara.

Berdasarkan prakiraan BBMKG Denpasar suhu udara minimum di Bali pada 30-31 Mei 2026 rata-rata mencapai 20 derajat hingga maksimum 32 derajat celcius.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   suhu udara dingin suhu udara dingin Bali Australia Benua Australia BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar Massa Udara Dingin Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan - JPNN.com Bali

    M. Rahmat dan Bali United Sepakat Berpisah, Enam Tahun Penuh Kenangan

  2. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  3. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU