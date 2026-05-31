Suhu Udara Dingin di Bali Bikin Menggigil, Ini Penjelasan Ilmiah BMKG

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena udara dingin kembali menghampiri Bali pada akhir Mei dan awal Juni 2026.

Sejak beberapa hari terakhir suhu udara pada pagi hari terasa menusuk tulang.

Berdasarkan prakiraan BBMKG Denpasar suhu udara minimum di Bali pada 30-31 Mei 2026 rata-rata mencapai 20 derajat hingga maksimum 32 derajat celcius.

Suhu udara itu tercatat lebih rendah satu derajat apabila dibandingkan prakiraan pada satu pekan sebelumnya, pada 23-24 Mei 2026, rata-rata minimum 21 derajat hingga maksimum 32-34 derajat celcius.

Suhu dingin kian terasa di kawasan wisata di Bali yang berada di daerah pegunungan, seperti Bedugul, Tabanan dan Kintamani, Bangli, yang diperkirakan berkisar 19 – 30 derajat celsius.

Menurut Prakirawan BBMKG Wilayah III Wayan Gita Giriharta, massa udara dingin dari Australia mempengaruhi suhu udara di Bali yang terasa lebih dingin saat malam hingga pagi hari.

"Benua Australia saat ini sedang berada dalam periode musim dingin dengan tekanan udara yang relatif tinggi.

Hal ini memicu pergerakan massa udara bersifat dingin dari Australia menuju Indonesia, melewati Bali dan sekitarnya," kata Wayan Gita Giriharta dilansir dari Antara.