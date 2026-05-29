Ini Daftar 21 Seniman yang Unjuk Gigi di Art & Bali 2026, Banyak Kejutan

Jumat, 29 Mei 2026 – 21:29 WIB
Pengunjung menikmati karya seni di Labyrinth Art Gallery, Nuanu Creative City. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Art & Bali resmi mengumumkan daftar 21 seniman, desainer, dan studio yang akan berpartisipasi dalam Annual Curated Exhibition 2026.

Pameran tahun ini yang bertajuk What the Body Remembers dikurasi oleh Bandana Tewari selaku Lead Curator bersama Brina Paska sebagai Assistant Curator.

Pameran bergengsi ini dijadwalkan bergulir pada 11 September 2026 di Labyrinth Art Gallery.

Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya festival Art & Bali 2026 yang akan menyemarakkan seluruh kawasan Nuanu Creative City sepanjang 11–13 September 2026.

Pameran utama di Labyrinth Art Gallery ini akan terus berlangsung dan dapat dinikmati hingga 29 November 2026.

Art & Bali merupakan art fair internasional berskala butik yang diselenggarakan setiap tahun di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali.

Art & Bali hadir sebagai platform yang mempertemukan berbagai pelaku dalam ekosistem seni secara lebih dekat dan bermakna.

21 seniman, desainer, dan studio yang berpartisipasi, antara lain 11.11/eleven eleven (India), A. Sebastianus (Indonesia), Ateev Anand dari re-ceremonial (India), Ayni (India/Indonesia), Chanakya School (India) dan Cinta Bumi Artisans (Indonesia).

