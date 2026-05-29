JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Rotasi PJU Polda Bali: Kombes Lintar Mahardjono Resmi Jabat Dirreskrimum

Rotasi PJU Polda Bali: Kombes Lintar Mahardjono Resmi Jabat Dirreskrimum

Jumat, 29 Mei 2026 – 19:47 WIB
Rotasi PJU Polda Bali: Kombes Lintar Mahardjono Resmi Jabat Dirreskrimum - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pelantikan sejumlah pejabat baru di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (29/5). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali kembali melakukan penyegaran organisasi.

Kapolda Irjen Daniel Adityajaya memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pelantikan sejumlah pejabat baru di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (29/5).

Jalannya upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) serta perwakilan personel Polda Bali.

Baca Juga:

Rotasi ini merupakan bagian dari dinamika rutin Polri guna pembinaan karier personel sekaligus peningkatan performa kinerja kesatuan dalam melayani masyarakat.

Berikut adalah beberapa posisi strategis yang resmi diserahterimakan dan dilantik:

Pertama, tongkat komando Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali resmi diserahterimakan dari Kombes I Gede Adhi Mulyawarman kepada pejabat baru, Kombes Lintar Mahardhono.

Baca Juga:

Kedua, Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) diserahterimakan dari AKBP Ida Bagus Dedi Januarta kepada Kompol I Nyoman Karang Adiputra.

Ketiga, Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) dijabat AKBP Ismi Rahayu, menggantikan pejabat sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas.

Kombes Lintar Mahardhono menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali menggantikan Kombes I Gede Adhi Mulyawarman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali mutasi mutasi Polri Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya Kombes I Gede Adi Mulyawarman Kombes Lintar Mahardhono Direktur Reskrimum Polda Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  2. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  3. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU