Rotasi PJU Polda Bali: Kombes Lintar Mahardjono Resmi Jabat Dirreskrimum

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepolisian Daerah (Polda) Bali kembali melakukan penyegaran organisasi.

Kapolda Irjen Daniel Adityajaya memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pelantikan sejumlah pejabat baru di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (29/5).

Jalannya upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) serta perwakilan personel Polda Bali.

Rotasi ini merupakan bagian dari dinamika rutin Polri guna pembinaan karier personel sekaligus peningkatan performa kinerja kesatuan dalam melayani masyarakat.

Berikut adalah beberapa posisi strategis yang resmi diserahterimakan dan dilantik:

Pertama, tongkat komando Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali resmi diserahterimakan dari Kombes I Gede Adhi Mulyawarman kepada pejabat baru, Kombes Lintar Mahardhono.

Kedua, Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) diserahterimakan dari AKBP Ida Bagus Dedi Januarta kepada Kompol I Nyoman Karang Adiputra.

Ketiga, Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) dijabat AKBP Ismi Rahayu, menggantikan pejabat sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas.