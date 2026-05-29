REIWA Rilis Stick Vacuum Cleaner, Solusi Rumah Bersih Tanpa Ribet, Yuk Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - REIWA memperluas portofolio produknya dengan menghadirkan kategori baru, yaitu REIWA Stick Vacuum Cleaner.

Langkah ini diambil sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang mendambakan hunian bersih setiap hari tanpa proses bersih-bersih yang melelahkan.

Seiring perubahan perilaku konsumen, aktivitas menjaga kebersihan rumah kini menjadi lebih dinamis.

Rutinitas quick daily cleaning kini dianggap penting untuk memastikan lantai tetap nyaman di luar jadwal pembersihan total (deep cleaning) mingguan.

Konsumen saat ini kerap menghadapi masalah kebersihan harian seperti remah makanan, rambut rontok, bulu hewan peliharaan, serta debu di sudut rumah compact yang cepat terlihat kotor.

Namun, penggunaan vacuum cleaner tradisional dengan kabel yang berat dan besar sering kali membuat konsumen menunda aktivitas tersebut.

Melihat kebutuhan ini, REIWA menghadirkan Stick Vacuum Cleaner yang ringan, fleksibel, dan mudah digunakan setiap hari.

Melalui inovasi ini, REIWA berkomitmen memberikan solusi modern bagi konsumen untuk menjaga kebersihan rumah secara praktis dan efisien.