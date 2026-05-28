JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Iduladha 2026: BTID Berbagi Hewan Kurban, Semangat Toleransi Terjaga

Iduladha 2026: BTID Berbagi Hewan Kurban, Semangat Toleransi Terjaga

Kamis, 28 Mei 2026 – 16:44 WIB
Iduladha 2026: BTID Berbagi Hewan Kurban, Semangat Toleransi Terjaga - JPNN.com Bali
Suasana penyembelihan hewan kurban seusai salat id di area Masjid As Syuhada, Desa Serangan, Denpasar. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menyalurkan hewan kurban kepada Masjid As-Syuhada Kampung Bugis, Desa Serangan, Denpasar Selatan.

Penyaluran hewan kurban ini dalam rangka menghidupkan semangat kebersamaan dan keikhlasan pada momen Hari Raya Iduladha 1447 H.

Tahun ini, PT BTID memberikan satu ekor sapi dan satu ekor kambing.

Baca Juga:

Pemberian kurban kepada masjid satu-satunya di Desa Serangan ini merupakan kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat setempat.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung kepada panitia kurban Masjid AsSyuhada dan diterima warga Kampung Bugis Serangan.

"Bantuan kurban ini merupakan wujud rasa syukur serta bentuk silaturahmi yang sederhana dari kami sebagai bagian dari komunitas Desa Serangan.

Baca Juga:

Kami berharap kontribusi BTID yang telah berjalan selama ini dapat membawa berkah, kegembiraan, serta rasa kebersamaan bagi kita semua," ujar Kepala Departemen Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy.

Pada tahun ini, kurban yang terkumpul di Masjid As-Syuhada terdiri dari 36 ekor kambing dan 4 ekor sapi yang dibagikan kepada sekitar 300 penerima manfaat.

PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menyalurkan hewan kurban kepada Masjid As-Syuhada Kampung Bugis, Desa Serangan, Denpasar Selatan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Iduladha 2026 Hari Raya Iduladha 2026 PT BTID Kurban hewan kurban Masjid As-Syuhada desa serangan toleransi Umat Muslim umat hindu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  2. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  3. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU