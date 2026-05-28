Iduladha 2026: BTID Berbagi Hewan Kurban, Semangat Toleransi Terjaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menyalurkan hewan kurban kepada Masjid As-Syuhada Kampung Bugis, Desa Serangan, Denpasar Selatan.

Penyaluran hewan kurban ini dalam rangka menghidupkan semangat kebersamaan dan keikhlasan pada momen Hari Raya Iduladha 1447 H.

Tahun ini, PT BTID memberikan satu ekor sapi dan satu ekor kambing.

Pemberian kurban kepada masjid satu-satunya di Desa Serangan ini merupakan kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat setempat.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung kepada panitia kurban Masjid AsSyuhada dan diterima warga Kampung Bugis Serangan.

"Bantuan kurban ini merupakan wujud rasa syukur serta bentuk silaturahmi yang sederhana dari kami sebagai bagian dari komunitas Desa Serangan.

Kami berharap kontribusi BTID yang telah berjalan selama ini dapat membawa berkah, kegembiraan, serta rasa kebersamaan bagi kita semua," ujar Kepala Departemen Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy.

Pada tahun ini, kurban yang terkumpul di Masjid As-Syuhada terdiri dari 36 ekor kambing dan 4 ekor sapi yang dibagikan kepada sekitar 300 penerima manfaat.