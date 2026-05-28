JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Lagi, BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol, Begini Kondisinya

Lagi, BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol, Begini Kondisinya

Kamis, 28 Mei 2026 – 16:29 WIB
Lagi, BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol, Begini Kondisinya - JPNN.com Bali
Tim Wildlife Rescue BKSDA Bali berhasil mengevakuasi satwa liar jenis burung elang yang muncil di area proyek bangunan di Kota Denpasar, Bali. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Wildlife Rescue BKSDA Bali berhasil mengevakuasi satwa liar jenis burung elang yang muncul di area proyek bangunan di Kota Denpasar, Bali.

Hasil identifikasi awal, satwa tersebut merupakan anakan elang bondol (Haliastur indus) yang termasuk ke dalam satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Elang bondol merupakan salah satu burung pemangsa (raptor) yang menempati posisi puncak dalam rantai makanan.

Baca Juga:

Elang bondol memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

“Meskipun tidak termasuk spesies yang terancam punah secara global, elang bondol tetap berperan sebagai predator puncak yang membantu mengendalikan populasi mangsa (hewan pengerat, ikan, maupun bangkai).

Keberadaannya ikut menjaga stabilitas rantai makanan di alam,” ujar petugas WRU BKSDA Bali I Komang Adiyasa.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, kelestariannya tetap harus dijaga agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara dengan baik,” imbuhnya di laman BKSDA Bali.

Menurut I Komang Adiyasa, setelah dievakuasi, satwa liar itu kemudian dilakukan rehabilitasi serta pemeriksaan kondisi kesehatan.

Tim Wildlife Rescue BKSDA Bali berhasil mengevakuasi satwa liar jenis burung elang yang muncil di area proyek bangunan di Kota Denpasar, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bksda bali Elang Bondol Anakan Elang Bondol Denpasar Bali proyek bangunan satwa liar satwa dilindungi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  2. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  3. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU