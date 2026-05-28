Lagi, BKSDA Bali Evakuasi Elang Bondol, Begini Kondisinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Wildlife Rescue BKSDA Bali berhasil mengevakuasi satwa liar jenis burung elang yang muncul di area proyek bangunan di Kota Denpasar, Bali.

Hasil identifikasi awal, satwa tersebut merupakan anakan elang bondol (Haliastur indus) yang termasuk ke dalam satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Elang bondol merupakan salah satu burung pemangsa (raptor) yang menempati posisi puncak dalam rantai makanan.

Elang bondol memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

“Meskipun tidak termasuk spesies yang terancam punah secara global, elang bondol tetap berperan sebagai predator puncak yang membantu mengendalikan populasi mangsa (hewan pengerat, ikan, maupun bangkai).

Keberadaannya ikut menjaga stabilitas rantai makanan di alam,” ujar petugas WRU BKSDA Bali I Komang Adiyasa.

“Oleh karena itu, kelestariannya tetap harus dijaga agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara dengan baik,” imbuhnya di laman BKSDA Bali.

Menurut I Komang Adiyasa, setelah dievakuasi, satwa liar itu kemudian dilakukan rehabilitasi serta pemeriksaan kondisi kesehatan.