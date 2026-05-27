Napak Tilas Satu Abad Walter Spies Lewat Film ROOTS Sukses Pikat Publik

Rabu, 27 Mei 2026 – 21:45 WIB
Pemutaran Film dan Diskusi Film ROOTS di Museum H. Widayat Magelang Jawa Tengah. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, UBUD - Tour pemutaran film ROOTS – One Hundred Years of Walter Spies in Bali resmi berakhir pada 20 Mei 2026 yang lalu.

Sepanjang Mei 2026, film ini telah diputar secara serentak di empat kota besar, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Magelang, dan Ubud, Bali.

Acara penutupan yang berlangsung di Bale Banjar Sokasi Café, Ubud, Gianyar, tersebut mendapat respons yang luar biasa, terutama dari kalangan ekspatriat dan para pengunjung kafe.

Yudha Bantono, sosok yang dipercaya memegang mandat pemutaran film karya Michael Schindhelm ini, mengungkapkan rasa syukurnya.

Sukses berkeliling Bali tahun lalu, film ROOTS kembali mencetak keberhasilan besar tahun ini lewat rangkaian roadshow internasional dan nasional.

Perjalanan tahun ini dimulai dari Perth (Australia) pada April lalu, sebelum akhirnya berlanjut ke Jakarta, Yogyakarta, Magelang, dan ditutup dengan manis di Ubud, Gianyar, Bali.

Menurut Yudha Bantono, rangkaian program pemutaran film ROOTS di Yogyakarta bertempat di Buku Seni Rupa, ISI Yogyakarta, dan Yamie Bang Doel.

Untuk wilayah Magelang bertempat di Museum OHD dan Museum H. Widayat.

Memadukan elemen dokumenter dan fiksi secara apik, film ROOTS sukses menguliti peran Walter Spies sebagai sosok yang kontroversi
