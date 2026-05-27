JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Libur Iduladha 2026: ASDP Pertebal Layanan di Jalur Ketapang-Gilimanuk

Libur Iduladha 2026: ASDP Pertebal Layanan di Jalur Ketapang-Gilimanuk

Rabu, 27 Mei 2026 – 21:14 WIB
Libur Iduladha 2026: ASDP Pertebal Layanan di Jalur Ketapang-Gilimanuk - JPNN.com Bali
Aktivitas bongkar muat di dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tancap gas memperkuat kesiapan layanan di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) – Gilimanuk (Bali) pada momen libur Hari Raya Iduladha 2026.

Langkah ini diambil demi menjamin arus mobilitas warga dan pasokan logistik tetap aman di tengah potensi lonjakan penumpang.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menegaskan seluruh lini operasional telah diantisipasi secara menyeluruh agar penyeberangan tetap berjalan optimal.

Baca Juga:

"Kami fokus memastikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman perjalanan yang jauh lebih baik bagi seluruh pengguna jasa," ujar Heru Widodo dilansir dari Antara.

Sepanjang Mei 2026, lintasan Ketapang-Gilimanuk menjadi primadona dengan pertumbuhan trafik yang positif.

Berdasarkan data ASDP, arus berangkat melonjak signifikan antara 13,5 persen hingga 36,1 persen, sedangkan arus balik meningkat stabil di kisaran 22,3 persen hingga 24 persen.

Baca Juga:

Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menambahkan, di lintasan Ketapang-Gilimanuk memperkuat kapasitas layanan melalui perbantuan armada KMP Roditha untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali itu.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa untuk membeli tiket secara mandiri melalui platform digital Ferizy dan datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan pada tiket.

Sepanjang Mei 2026, lintasan Ketapang-Gilimanuk menjadi primadona dengan pertumbuhan trafik yang positif.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Iduladha Hari Raya Iduladha 2026 pelabuhan gilimanuk pelabuhan ketapang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bali Banyuwangi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  2. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

  3. Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU