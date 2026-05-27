Libur Iduladha 2026: ASDP Pertebal Layanan di Jalur Ketapang-Gilimanuk

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tancap gas memperkuat kesiapan layanan di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) – Gilimanuk (Bali) pada momen libur Hari Raya Iduladha 2026.

Langkah ini diambil demi menjamin arus mobilitas warga dan pasokan logistik tetap aman di tengah potensi lonjakan penumpang.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menegaskan seluruh lini operasional telah diantisipasi secara menyeluruh agar penyeberangan tetap berjalan optimal.

"Kami fokus memastikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman perjalanan yang jauh lebih baik bagi seluruh pengguna jasa," ujar Heru Widodo dilansir dari Antara.

Sepanjang Mei 2026, lintasan Ketapang-Gilimanuk menjadi primadona dengan pertumbuhan trafik yang positif.

Berdasarkan data ASDP, arus berangkat melonjak signifikan antara 13,5 persen hingga 36,1 persen, sedangkan arus balik meningkat stabil di kisaran 22,3 persen hingga 24 persen.

Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menambahkan, di lintasan Ketapang-Gilimanuk memperkuat kapasitas layanan melalui perbantuan armada KMP Roditha untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali itu.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa untuk membeli tiket secara mandiri melalui platform digital Ferizy dan datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan pada tiket.