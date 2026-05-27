Koster Pastikan Menteri LH ke Bali 9 Juni Cek TPA Suwung & PSEL Denpasar Raya

Rabu, 27 Mei 2026 – 08:35 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Muhammad Jumhur Hidayat akan datang ke Bali pada 9 Juni 2026 mendatang.

Agendanya adalah menggelar rapat koordinasi dengan gubernur dan wali kota/bupati beserta jajaran terkait dalam penanganan sampah.

Termasuk membahas terkait TPA Suwung dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Denpasar Raya yang saat ini masuk tahap pengurukan lahan.

"Nanti Pak Menteri juga akan meninjau lapangan ke ke TPA Suwung dan lokasi PSEL di lahan milik Pelindo di Benoa," kata Koster seusai bertemu Menteri LH M. Jumhur Hidayat di Jakarta Selasa kemarin (26/5).

"Pak Menteri LH komitmen, Provinsi Bali menjadi prioritas penyelesaian masalah sampah terlebih dahulu karena Bali merupakan destinasi wisata utama dunia," imbuhnya.

Koster mengeklaim Menteri LH sangat mendukung langkah-langkah strategis penanganan sampah yang telah dilaksanakan pemerintah daerah di Bali mulai dari hulu hingga hilir.

Gubernur Koster dan Menteri Jumhur Hidayat memiliki kedekatan emosional karena sama-sama

almamater Institut Teknologi Bandung (ITB).

