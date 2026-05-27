Uji Coba Sistem Baru, Warga Miskin di Bali Bisa Daftar Bansos Secara Mandiri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial di Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo mengatakan Bali menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Menurut Tirta Sutedjo, keberhasilan di Provinsi Bali akan menjadi contoh dalam uji coba secara nasional.

Oleh karena itu, Tirta Sutedjo mengucapkan terima kasih atas komitmen dan dukungan penuh Gubernur Wayan Koster dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos ini.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tetapi atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar.

Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa diupayakan bersama untuk ditingkatkan,” kata Tirta Sutedjo.

Tirta Sutedjo pun berharap masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah segera melakukan registrasi bansos secara mandiri melalui skema on demand yang diuji cobakan ini.

“Ke depan, Provinsi Bali diarahkan untuk mengintegrasikan program bansos dengan jaminan sosial lainnya, mulai dari sektor kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga program peningkatan pendapatan.

Langkah ini selaras dengan program prioritas nasional yang diinstruksikan Presiden Prabowo demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bali," tutur Tirta Sutedjo.