JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Warning 8.416 Agen Bansos, Sorot Validitas Data & Komunikasi dengan Warga

Koster Warning 8.416 Agen Bansos, Sorot Validitas Data & Komunikasi dengan Warga

Rabu, 27 Mei 2026 – 07:59 WIB
Koster Warning 8.416 Agen Bansos, Sorot Validitas Data & Komunikasi dengan Warga - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

Koster menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali.

Menurut Koster, validitas data menjadi faktor utama agar masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil dan transparan.

Baca Juga:

“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” kata Koster saat membuka acara Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) kemarin.

Program digitalisasi bantuan sosial di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat.

Koster menyebut Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital.

Baca Juga:

Khususnya dalam proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh wilayah Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Bali bansos Agen Bansos bantuan sosial Program Keluarga Harapan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

  2. Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

  3. Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas! - JPNN.com Bali

    Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU