JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BKSD Bali Melepasliarkan Elang Ular Bido & Burung Berkicau, Ada Fakta

BKSD Bali Melepasliarkan Elang Ular Bido & Burung Berkicau, Ada Fakta

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:30 WIB
BKSD Bali Melepasliarkan Elang Ular Bido & Burung Berkicau, Ada Fakta - JPNN.com Bali
Burung Elang Ular Bido yang ditemukan Endi Rahman yang jatuh akibat menabrak kaca jendela rumah pada saat berburu mangsanya di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dilepasliarkan di hutan UTPD KPH Bali Utara, kemarin (25/5).

bali.jpnn.com, BULELENG - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali kembali melepasliarkan satwa dilindungi setelah diamankan dari warga.

Perinciannya, satu ekor Elang Ular Bido (Spilornis cheela) dan 21 burung berkicau dari berbagai spesies.

Elang Ular Bido merupakan salah satu burung pemangsa (raptor) ular, reptil, katak, serta mamalia kecil yang menempati posisi puncak dalam rantai makanan.

Baca Juga:

Keberadaan satwa dilindungi ini memiliki peran penting di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Satwa liar itu ditemukan Endi Rahman yang jatuh akibat menabrak kaca jendela rumah pada saat berburu mangsanya di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Pelepasliaran Elang Ular Bido dilaksanakan di kawasan hutan UPTD KPH Bali Utara, Kabupaten Buleleng, Senin (25/5) dini hari pukul 03.00 WITA.

Baca Juga:

Pelepasliaran ini disaksikan oleh Tim YJSI, Petugas KPH Bali Utara, Ketua dan anggota LPHD Sumber Kelampok dan mahasiswa magang Unair.

Pada waktu yang bersamaan, juga dilepasliarkan burung berkicau sebanyak 21 ekor, dengan perincian sembilan ekor burung Kacamata Bali, tiga ekor burung SRDC dan sembilan burung Prenjak.

Balai Konservsi Sumber Daya Alam (BKSD) Bali kembali melepasliarkan satwa dilindungi setelah diamankan dari warga di Buleleng dan Pelabuhan Gilimanuk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bksda bali elang ular bido Burung Berkicau Burung Prenjak Burung SRDC Burung Kacamata Bali Hutan UPTD KPH Bali Utara Klinik Satwa YJSI KPH Bali Utara satwa liar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

  2. Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas! - JPNN.com Bali

    Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas!

  3. Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026 - JPNN.com Bali

    Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU