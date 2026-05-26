Libur Iduladha 1447 H: Pertamina Tambah 212 Tabung LPG & 638 MT BBM ke Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus memastikan keandalan pasokan energi di wilayah Bali selama long weekend, mulai dari perayaan Hari Raya Iduladha 1447 H, pada Rabu (27/5) besok hingga Minggu (31/5) mendatang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan Pertamina telah melakukan antisipasi terhadap potensi lonjakan konsumsi BBM dan LPG selama masa libur panjang tersebut.

"Kami menjamin bahwa stok BBM dan LPG di wilayah Bali saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi.

Seluruh infrastruktur distribusi telah disiagakan penuh.

Personel kami tetap berada di lapangan guna memastikan kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat," ujar Ahad Rahedi, Selasa (26/5).

Menurutnya, pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat.

Pertamina, kata Ahad Rahedi, telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

Untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif.