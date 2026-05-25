Yuk Berburu Buku Premium di BBW Books, Ada Tambahan Diskon, Gas!

bali.jpnn.com, KUTA - Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Books edisi ketiga, secara resmi dibuka, Senin (25/5) pagi.

Bazar buku terbesar di Pulau Bali ini berlangsung di Discovery Mall, Kuta, Badung, selama 14 hari, mulai 25 Mei hingga 7 Juni 2026, pukul 10.00 – 22.00 WITA.

Pembukaan perdana BBW Books mendapat respons positif warga Bali maupun wisatawan asing dan domestik.

Sejak pukul 09.00 WITA, para pembeli rela antre untuk bisa mendapatkan buku idaman di arena bazar.

Mereka langsung menyerbu memilih buku yang diincar lalu memasukkannya ke keranjang hingga penuh.

Mira, dari Surabaya, Jawa Timur, mengaku rela datang lebih awal karena mengincar sejumlah buku yang tidak ia temukan pada edisi sebelumnya.

“Selain lebih murah, kualitasnya juga bagus, di atas rata-rata,” ujar Mira.

Ia bahkan rela memborong sejumlah judul buku pesanan temannya untuk dijual kembali di Surabaya.