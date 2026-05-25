Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2, Yuk Cek!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan peluang emas dalam Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2.

Pendaftaran kini telah dibuka secara resmi melalui portal terintegrasi SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker.

Untuk memberikan kenyamanan bagi calon peserta, Kemnaker telah menyederhanakan alur pendaftaran daring.

Kini, seluruh tahapan mulai dari registrasi akun hingga proses seleksi—dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah oleh siapa saja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah menjelaskan bahwa transformasi digital ini berkomitmen pada kemudahan dan transparansi bagi para pencari kerja.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan.

Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ungkap Darmawansyah dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5).

Untuk Batch 2, Kemnaker menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta dengan periode pendaftaran 19 Mei hingga 9 Juni 2026.