Koster Beber Problem Infrastruktur & Energi Bersih ke Bank Dunia, Simak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster buka suara soal kondisi Bali saat bertemu World Bank Country Director untuk Indonesia Carolyn Turk di Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (22/5) lalu.

Koster menegaskan infrastruktur menjadi sektor penting yang mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali.

Oleh karena itu, masalah infrastruktur harus ditangani secara serius dan terencana.

“Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali dan membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster ke Carolyn Turk.

Menurut Koster, isu masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125, jauh sebelum Bank Dunia memberi masukan.

Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” kata Koster ke Carolyn Turk.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan.