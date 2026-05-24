Ali Musthofa Nakhoda Baru MUI Buleleng, Siap Jawab Tantangan Umat

bali.jpnn.com, BULELENG - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buleleng masa khidmat 2025-2030 resmi dikukuhkan, Minggu (24/5).

Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar di Wantilan Praja Winangun, Kantor Bupati Buleleng.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Bali, H. Bambang Santoso.

Pengurus yang dikukuhkan antara lain Dewan Pertimbangan H. Abdurrahman Said, Lc (Ketua), H. Rahmat Al Baihaqi (Wakil Ketua), Prof. Siti Maryam (Anggota), Hj. Rodhiyatul Hasanah (Anggota), Muhammad Mujib (Anggota).

Ketua Umum MUI Buleleng dijabat H.B. Ali Musthofa, Wakil Ketua Umum H. Moh. Ali Susanto, H. Muhammad Hamdani (Ketua), Abdul Muis (Ketua).

Sekretaris Umum H. Imam Syafi’i, Riono Junianto (Sekretaris) dan Arie Rahman (Sekretaris). Bendahara Umum H. Sumardi, Dani Fikka Cahyadi (Bendahara), dan Iwan Ramdhani (Bendahara).

H.B. Ali Musthofa menegaskan MUI Buleleng harus ikut andil untuk memperkokoh ukhuwah, menguatkan persatuan, dan membangun Bali Utara yang harmonis dan bermartabat.

Menurutnya, tugas ini tidak ringan, apalagi nanti ke depannya terjadi perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.