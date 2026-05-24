PIB College Rilis Prodi Creative Event Business, Bukan Sekadar Ganti Nama

Minggu, 24 Mei 2026 – 11:31 WIB
Direktur PIB College Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati memotong tumpeng saat peraayaan Dies Natalis ke-9 PIB, Jumat (23/5) malam. Acara ini sekaligus menandai perubahan nama Prodi Event Management menjadi Creative Event Business. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Politeknik Internasional Bali (PIB College) menggelar festival tahunan Globalization 2026, Jumat (23/5) malam kemarin.

Mengusung tema ‘Cloud 9’, perayaan Dies Natalis ke-9 PIB ini merefleksikan filosofi kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh internal kampus, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan industri pariwisata Bali.

Acara ini dirancang sebagai platform strategis untuk menampilkan kapabilitas kreatif mahasiswa, memperkuat keterkaitan dengan industri, serta menegaskan arah transformasi akademik kampus yang semakin adaptif terhadap dinamika global.

Melalui acara ini, PIB College tidak hanya merayakan perjalanan institusi, tetapi juga mempertegas komitmennya mencetak talenta kreatif yang siap bersaing di tingkat global.

Direktur PIB College Prof. Dr. Ir. Anastasia Sulistyawati, mengungkapkan rasa bangganya atas pertumbuhan institusi yang konsisten mencetak generasi muda kreatif, adaptif, dan siap bersaing di kancah global.

"Kami menekankan kualitas dibanding kuantitas.

Pendidikan di PIB tidak hanya berfokus pada teori, melainkan project-based learning dan pengalaman industri nyata,” ujar Prof. Anastasia.

“Kami ingin lulusan PIB menjadi problem solver, pemimpin, hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri," imbuhnya.

Momentum Dies Natalis ke-9 PIB College ini juga menandai transformasi penting prodi Event Management menjadi Creative Event Business.
