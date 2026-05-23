JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pertamuda 2026: Pertamina Siap Bawa Startup Mahasiswa ke Panggung Global

Pertamuda 2026: Pertamina Siap Bawa Startup Mahasiswa ke Panggung Global

Sabtu, 23 Mei 2026 – 15:03 WIB
Pertamuda 2026: Pertamina Siap Bawa Startup Mahasiswa ke Panggung Global - JPNN.com Bali
Sesi Pertamuda Talks yang berlangsung pada rangkaian seremonial Kick Off PGTC 2026 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (21/5) lalu. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) kembali membuka ruang kreasi dan inovasi digital bagi generasi muda dengan meluncurkan Pertamuda Seed & Scale 2026.

Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan Kick Off Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 yang berlangsung di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (21/5) lalu.

Kedua program unggulan Pertamina ini memiliki fokus yang berbeda.

Baca Juga:

PGTC 2026 hadir sebagai payung besar edukasi untuk membangun literasi energi dan menghubungkan korporasi dengan dunia akademik.

Pertamuda Seed & Scale dirancang secara spesifik sebagai wadah akselerasi bisnis bagi mahasiswa yang siap berkreasi, berinovasi, dan melompati batas menuju ekosistem startup global.

Mengangkat tema “Beyond Borders: Membangun Global Network & Startup Ecosystem bersama Pertamuda”, kegiatan ini dihadiri ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa Pertamuda adalah komitmen konkret Pertamina dalam menyediakan panggung inovasi nasional dengan daya jangkau global bagi generasi muda.

“Pertamina Goes to Campus menjadi momentum kami untuk menyapa mahasiswa secara luas.

PT Pertamina (Persero) kembali membuka ruang kreasi dan inovasi digital bagi generasi muda dengan meluncurkan Pertamuda Seed & Scale 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PT Pertamina Persero Pertamuda Seed & Scale 2026 startup perguruan tinggi mahasiswa Pertamina Goes to Campus Institut Teknologi Bandung ITB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Dewa United Bertekuk Lutut, Puji Level Bali United

  2. Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Arema FC & Bali United Menang: Papan Tengah Panas

  3. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU