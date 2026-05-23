Tender Proyek PSEL Bali Jatuh ke Investor China, Koster & KSAD Cek Lokasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau kick-off pematangan lahan lokasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di lahan milik PT. Pelindo di Pesanggaran, Pedungan – Denpasar, Jumat (22/5) kemarin.

Tampak hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, Wali kota IGN Jaya Negara, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan para pihak.

Pemerintah menetapkan Zhejiang Weiming, perusahaan asal China sebagai pemenang tender proyek PSEL di Denpasar, Bali.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas insinerator.

Lahan dengan total luas enam hektare milik PT. Pelindo yang berlokasi di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan kemudian ditetapkan menjadi lokasi proyek PSEL di Bali.

Rombongan tampak meninjau proses pemadatan lahan yang sedang berlangsung di lahan milik PT. Pelindo yang telah ditentukan sebagai lokasi PSEL.

Terlihat beberapa alat berat telah bekerja sejak dua hari lalu untuk melakukan proses pemadatan dan penataan lahan di lokasi tersebut.

Puluhan truk berisikan tanah tampak berjejer rapi di sepanjang pintu masuk Tol Bali Mandara. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama dengan rombongan kemudian melakukan diskusi teknis mengenai proses pembangunan PSEL.