JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (23/5): Mengandung Sifat Boros, tak Baik untuk Dewasa Ayu

Kalender Bali Sabtu (23/5): Mengandung Sifat Boros, tak Baik untuk Dewasa Ayu

Sabtu, 23 Mei 2026 – 05:38 WIB
Kalender Bali Sabtu (23/5): Mengandung Sifat Boros, tak Baik untuk Dewasa Ayu - JPNN.com Bali
Kalender Bali Sabtu 23 Mei 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wariga. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (23/5) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wariga.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Uduh atau Pengatag.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (23/5) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 23 Mei 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wariga: Mengandung sifat boros, tak baik untuk dewasa ayu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Sabtu 23 Mei 2026 Sifat Boros Dewasa Ayu Saniscara Kliwon Wariga Tumpek Uduh Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif - JPNN.com Bali

    Anomali Bali United saat Gasak Dewa United, Statistik Buruk, tetapi Efektif

  2. Bali United Gilas Dewa United, Tutup Super League dengan Skor 1 – 0 - JPNN.com Bali

    Bali United Gilas Dewa United, Tutup Super League dengan Skor 1 – 0

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Dewa United vs Bali United, Dijamin Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU