Moorlife Gelar Bali Champion Conference, Target Pasar AS Seusai Tembus Tujuh Negara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Semangat pertumbuhan dan kemenangan mewarnai ajang Bali Champion Conference 2026 yang diselenggarakan oleh Moorlife Indonesia di Sanur, Denpasar, Jumat (22/5).

Acara bergengsi ini diikuti lebih dari 500 member dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi momentum apresiasi sekaligus penguatan semangat bisnis seluruh keluarga besar Moorlife.

Founder & President of Moorlife Hermanto Tanoko mengatakan bahwa Bali Champion Conference bukan sekadar ajang pertemuan biasa.

Menurutnya, Bali Champion Conference 2026 adalah salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis yang bertumbuh dan berkelanjutan.

“Kami ingin seluruh member Moorlife terus bertumbuh, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kualitas diri dan mental pemenang.

Melalui tema ‘Glow Up, Level Up, Menang!’, kami percaya setiap orang memiliki kesempatan untuk naik level dan mencapai kesuksesan bersama Moorlife,” ujar Hermanto Tanoko.

Di bawah konglomerasi Tancorp, produk peralatan rumah tangga lokal ini sukses diekspor ke tujuh negara tujuan, mulai Asia hingga Eropa.

Ada Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Rumania, Hungaria hingga Mauritius.