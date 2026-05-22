BBPOM Denpasar Sita 173 Ribu Obat Berbahaya Senilai Rp200 Juta, 15 Pelaku Diciduk

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:36 WIB
BBPOM di Denpasar sita obat-obat tertentu (OOT) cegah penyalahgunaan di Denpasar, Bali, Rabu (20/5) lalu. Foto; ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar POM (BBPOM) di Denpasar menyita 173 ribu butir Obat-Obat Tertentu (OOT) dan berbahaya senilai Rp200 juta di Bali.

Langkah ini merupakan bagian dari aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat.

Plt Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari, mengungkapkan bahwa jenis obat yang paling banyak disita adalah Triheksifenidil, Tramadol, dan Ketamine.

Dalam tiga tahun terakhir, jaringan peredaran obat ilegal ini paling sering memanfaatkan jasa ekspedisi di wilayah Denpasar dan Badung.

“Salah satu modus penyamarannya vitamin ternak B Kompleks diisi Triheksifenidil, terus berkembang modus-modus baru.

Sudah kami coba ungkap nanti berkembang lagi.

Kalau total dari 2023 ada 173 ribu butir sitaan,” kata Plt Kepala BBPOM di Denpasar Made Ery Bahari dilansir dari Antara.

Made Ery Bahari mengatakan kalau dari sisi jumlah, yang diamankan terasa sangat kecil.

