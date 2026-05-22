JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Raih Peringkat Dua Indeks Demokrasi Nasional, Unggul di Aspek Kebebasan

Bali Raih Peringkat Dua Indeks Demokrasi Nasional, Unggul di Aspek Kebebasan

Jumat, 22 Mei 2026 – 04:55 WIB
Bali Raih Peringkat Dua Indeks Demokrasi Nasional, Unggul di Aspek Kebebasan - JPNN.com Bali
Pemprov Bali sukses menyabet peringkat kedua nasional pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan skor tinggi 89,73 dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional IDI 2025 di Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pemprov Bali sukses menyabet peringkat kedua nasional pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan skor tinggi 89,73.

Capaian prestisius ini diumumkan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional IDI 2025 di Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5) kemarin.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kualitas demokrasi dan hak-hak sipil di daerah, meskipun tengah dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pengukuran IDI 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan nilai 89,79, disusul Bali pada peringkat kedua dengan nilai 89,73, serta Jawa Tengah di posisi ketiga dengan nilai 86,72.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Bali dalam mempertahankan kualitas demokrasi daerah.

Tahun ini, Bali juga berhasil meningkatkan nilai IDI sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Peningkatan signifikan terjadi pada aspek kebebasan, khususnya indikator pemenuhan hak-hak pekerja.

Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Bali untuk terus memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Pemprov Bali sukses menyabet peringkat kedua nasional pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan skor tinggi 89,73.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali pemprov bali Indeks Demokrasi Nasional IDI 2025 Wamenkopolkam Lodewijk F. Paulus DI Yogyakarta Jawa Tengah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

  2. Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

  3. Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU