Kick-off PGTC 2026: Tantang Mahasiswa se-Indonesia Lewat Kompetisi Energi & Bisnis

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kick Off program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 secara resmi digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (21/5).

PGTC 2026 hadir dengan konsep baru melalui roadshow ke lima kota di Indonesia serta menghadirkan rangkaian kompetisi, talkshow, eksibisi, hingga program pengembangan mahasiswa.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menegaskan bahwa gelaran PGTC 2026 dirancang khusus sebagai wadah strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya dibekali teori akademis, tetapi juga diajak menyelami pendekatan praktis langsung dari pelaku industri.

"Kami membawa Pertamina secara grup keseluruhan hadir untuk memberikan gambaran tentang proses bisnis industri di Pertamina.

Dengan begitu, mereka bisa melihat kecocokan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dan membaca peluang bagi yang ingin berkarier di Pertamina," ujar Arya Dwi Paramita.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof Dr Irwan Meilano menyambut baik inisiatif ini sebagai penguatan sinergi antara kampus dan industri.

“Kehadiran Pertamina di kampus melalui PGTC memberikan wawasan riil bagi mahasiswa mengenai tantangan industri masa depan sejak dini.,” kata Prof Dr Iwan Meilano.