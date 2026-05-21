JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kick-off PGTC 2026: Tantang Mahasiswa se-Indonesia Lewat Kompetisi Energi & Bisnis

Kick-off PGTC 2026: Tantang Mahasiswa se-Indonesia Lewat Kompetisi Energi & Bisnis

Kamis, 21 Mei 2026 – 20:17 WIB
Kick-off PGTC 2026: Tantang Mahasiswa se-Indonesia Lewat Kompetisi Energi & Bisnis - JPNN.com Bali
Pertamina resmi membuka gelaran Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 di Aula Timur ITB, Kamis (21/5). Foto: Pertamina

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kick Off program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 secara resmi digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (21/5).

PGTC 2026 hadir dengan konsep baru melalui roadshow ke lima kota di Indonesia serta menghadirkan rangkaian kompetisi, talkshow, eksibisi, hingga program pengembangan mahasiswa.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menegaskan bahwa gelaran PGTC 2026 dirancang khusus sebagai wadah strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya dibekali teori akademis, tetapi juga diajak menyelami pendekatan praktis langsung dari pelaku industri.

"Kami membawa Pertamina secara grup keseluruhan hadir untuk memberikan gambaran tentang proses bisnis industri di Pertamina.

Dengan begitu, mereka bisa melihat kecocokan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dan membaca peluang bagi yang ingin berkarier di Pertamina," ujar Arya Dwi Paramita.

Baca Juga:

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof Dr Irwan Meilano menyambut baik inisiatif ini sebagai penguatan sinergi antara kampus dan industri.

“Kehadiran Pertamina di kampus melalui PGTC memberikan wawasan riil bagi mahasiswa mengenai tantangan industri masa depan sejak dini.,” kata Prof Dr Iwan Meilano.

Kick Off program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 secara resmi digelar di Institut Teknologi Bandung, Kamis (21/5).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PGTC 2026 Kick-off PGTC 2026 pertamina ITB Institut Teknologi Bandung Pertamina Goes to Campus 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

  2. Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

  3. Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU