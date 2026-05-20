Pertamina Dorong Difapreneur dan Skizopreneur Denpasar Naik Kelas

Rabu, 20 Mei 2026 – 22:41 WIB
Program Pemberdayaan Difapreneur (Difel Café) dan Skizopreneur (Rumah Berdaya) di Kota Denpasar yang digagas Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Fuel Terminal Sanggaran. Foto: Pertamina

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada Rabu (20/5) menjadi saksi keberlanjutan program CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Melalui Fuel Terminal Sanggaran, Pertamina resmi memulai Tahap IV Program Pemberdayaan Difapreneur (Difel Café) dan Skizopreneur (Rumah Berdaya) di Kota Denpasar.

Fase ini berfokus pada penguatan profesionalisasi usaha demi mewujudkan kebangkitan ekonomi yang inklusif dan mandiri bagi kelompok rentan.

Program DIFEL Café dan Skizopreneur di Rumah Berdaya hadir untuk mematahkan stigma, hambatan struktural, serta rendahnya lapangan kerja formal bagi penyandang disabilitas dan penyintas skizofrenia di Kota Denpasar.

Melalui penyediaan ruang kerja inklusif di unit usaha bersama dan pengembangan model usaha mikro mandiri, program intervensi ekonomi inklusif ini telah berhasil meningkatkan kemandirian finansial peserta dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif.

Program ini menjadikan DIFEL Café sebagai model praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat rentan di tingkat lokal.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi perseroan untuk terus mendorong kemandirian seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

“Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini menjadi pemantik bagi Pertamina Patra Niaga untuk menegaskan komitmen, bangkit bersama tanpa ada yang tertinggal, termasuk saudara kita penyandang disabilitas dan penyintas skizofrenia," ujar Ahad Rahedi.

