Kota Kreatif Nuanu Segera Rilis Taman Futuristik Seluas 1,6 Ha, Ini Jadwalnya

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:15 WIB
Gerbang Utama Nuanu Park, jalan utama menuju Nuanu Creative City. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Menyambut peluncuran besarnya pada musim panas mendatang, Nuanu Creative City bersiap memukau publik dengan memperkenalkan kawasan eksklusif terbaru, Nuanu Park.

Menjelma sebagai taman publik futuristik seluas 1,6 hektare, kawasan ini dirancang khusus sebagai pintu masuk utama yang ramah pejalan kaki sekaligus wajah terdepan dari Nuanu Creative City.

Lebih dari sekadar gerbang masuk, Nuanu Park akan menjadi ruang hidup baru yang mempertemukan keasrian alam dengan sentuhan seni modern.

Lanskap terintegrasi ini menjanjikan pengalaman lengkap bagi keluarga melalui harmoni seni, edukasi, dan rekreasi dalam satu ruang terbuka hijau yang menakjubkan.

“Seiring berkembangnya ekosistem Nuanu, kami ingin pengalaman pertama saat memasuki Nuanu terasa lebih terbuka, mudah diakses, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ujar CEO Nuanu Creative City Lev Kroll kemarin (19/5).

“Kami ingin masyarakat memiliki cara yang jelas untuk datang, menghabiskan waktu, dan perlahan memahami bagaimana Nuanu terus berkembang.

Bagi kami, pengembangan infrastruktur publik seperti ini sama pentingnya dengan proyek budaya dan hospitality berskala besar, karena memberi ruang bagi masyarakat untuk terus kembali dan merasa terhubung dengan Nuanu,” imbuhnya.

Nuanu Park menawarkan beragam aktivitas publik, mulai dari masterclass, program anak, pengalaman outdoor, area ramah hewan peliharaan, hingga berbagai kegiatan berbasis komunitas.

