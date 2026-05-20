Kejar Target Triwulan II, Kakanwil Eem Genjot Kualitas Kerja Pegawai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menggelar rapat bersama para pimpinan struktural dan pejabat fungsional madya, Rabu (20/5).

Rapat ini dalam rangka penguatan kinerja organisasi menjelang triwulan kedua tahun 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam arahannya, Kakanwil Eem Nurmanah menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih menjadi target pada triwulan pertama.

Hal tersebut disampaikan mengingat akan adanya libur panjang pada akhir Mei, sehingga seluruh jajaran diminta memastikan pekerjaan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu.

"Kualitas kerja harus menjadi perhatian.

Setiap hasil kerja memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya berharap seluruh jajaran mampu menjaga profesionalisme serta meningkatkan kepekaan terhadap tugas dan lingkungan kerja," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Selain ketepatan waktu, perhatian terhadap kualitas laporan juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut.