Kakanwil Eem: Harkitnas Momentum Melindungi Generasi Muda di Era Siber

Rabu, 20 Mei 2026 – 14:05 WIB
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-118, Rabu (20/5). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-118, Rabu (20/5).

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, bertindak langsung sebagai inspektur upacara pada kegiatan tersebut.

Upacara bendera ini diikuti seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali serta Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kantor Wilayah NTT Wilayah Kerja Provinsi Bali.

Kehadiran dua instansi ini menegaskan sinergi yang solid dalam memperkokoh semangat persatuan sekaligus meneguhkan komitmen penegakan hukum dan HAM yang terintegrasi di Pulau Dewata.

Kakanwil Eem Nurmanah membacakan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid.

Peringatan Harkitnas ke-118 ini mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini merepresentasikan semangat seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju dengan menitikberatkan pada pelindungan generasi muda.

"Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Ia juga menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini telah bergeser secara signifikan, dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

