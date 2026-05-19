Giri Prasta Pimpin Rapat Perdana KONI Bali, Fokus Persiapan PORPROV & PON

Selasa, 19 Mei 2026 – 21:09 WIB
Ketua Umum KONI Bali I Nyoman Giri Prasta berjalan di GOR Ngurah Rai bersiap menggelar rapat koordinasi dengan pengurus KONI Bali, Selasa (19/5). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Umum KONI Bali I Nyoman Giri Prasta menggelar rapat koordinasi melibatkan seluruh pengurus periode 2026-2030, Selasa (19/5).

Rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan dalam upaya meningkatkan prestasi atlet muda Bali.

“Hari ini kami melakukan rapat perdana pengurus KONI Bali secara menyeluruh untuk secara spesifik membuat regulasi yang membangun guna memajukan para atlet,” ujar I Nyoman Giri Prasta, Selasa (19/5).

Wakil Gubernur Bali ini menyampaikan KONI saat ini tengah tancap gas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), termasuk persiapan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan PON.

“Setelah keputusan atau regulasi selesai, seusai rapat kerja nanti akan kami sosialisasikan ke kabupaten/kota agar tidak ada lagi interpretasi berbeda terkait pelaksanaan peraturan,” kata Giri Prasta.

Ia menyampaikan peraturan tersebut akan disusun bersama masing-masing cabang olahraga (cabor) guna mengakomodasi aspek regulasi dalam mendukung atlet-atlet Bali yang berlaga di berbagai kejuaraan olahraga.

“Yang kedua, kami juga sudah melakukan inventarisasi terkait data atlet yang ada secara by name by address,” kata Giri Prasta.

Database tersebut, kata Giri Prasta, akan digunakan untuk menyalurkan bantuan dan bentuk perhatian lainnya bagi para atlet yang telah purna tugas, baik yang sudah menyumbangkan medali maupun yang belum.

