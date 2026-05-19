JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pimpinan DPRD Bali Tegur Pansus TRAP: Fungsi Anda Merekomendasikan, Jangan Offside

Pimpinan DPRD Bali Tegur Pansus TRAP: Fungsi Anda Merekomendasikan, Jangan Offside

Selasa, 19 Mei 2026 – 19:50 WIB
Pimpinan DPRD Bali Tegur Pansus TRAP: Fungsi Anda Merekomendasikan, Jangan Offside - JPNN.com Bali
Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua II DPRD Bali IGK Kresna Budi angkat bicara terkait langkah Pansus TRAP menyikapi kasus KEK Kura-Kura yang dinilai telah offiside. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menuai kritik tajam.

Pansus yang dipimpin Made Supartha ini dinilai melangkah terlalu jauh alias offside karena mengeluarkan keputusan yang mendahului rekomendasi resmi kelembagaan DPRD Bali untuk pemerintah provinsi.

Kritik pedas datang langsung dari dua pimpinan DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa dan IGK Kresna Budi.

Baca Juga:

Keduanya mengaku hingga Senin kemarin (18/5) pimpinan dewan belum menerima dokumen resmi laporan hasil kerja Pansus TRAP.

Disel Astawa dan Kresna Budi pun mengingatkan bahwa status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali yang dikelola PT BTID merupakan wilayah lex specialis di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Mereka tadi mau menyampaikan laporan, makanya lewat mekanisme pra-laporan.

Baca Juga:

Kami bukan menolak laporannya, tetapi sistem dan prosedur yang ada wajib diikuti," ujar Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, Selasa (19/5).

Menurut Disel Astawa, seharusnya Pansus TRAP menggelar rapat internal terlebih dahulu apa saja hasil kinerja mereka.

Pansus TRAP DPRD Bali dinilai offside karena mengeluarkan keputusan yang mendahului rekomendasi resmi kelembagaan DPRD Bali untuk pemerintah provinsi.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dprd bali Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali pemprov bali gubernur bali Satpol PP Bali rekomendasi PT BTID KEK Kura-kura Bali KEK Kura-kura

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

  2. Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi?

  3. Lini Serang BFC Tumpul, Paul Munster Kecewa Berat: Buang Banyak Peluang! - JPNN.com Bali

    Lini Serang BFC Tumpul, Paul Munster Kecewa Berat: Buang Banyak Peluang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU