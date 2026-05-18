JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Harmonisasi Ranpergub SDM Unggul dan Jamkrida, Ini Catatannya

Kemenkum Bali Harmonisasi Ranpergub SDM Unggul dan Jamkrida, Ini Catatannya

Senin, 18 Mei 2026 – 16:04 WIB
Kemenkum Bali Harmonisasi Ranpergub SDM Unggul dan Jamkrida, Ini Catatannya - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin harmonisasi dua Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Bali pada Senin (18/5). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap dua Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Bali pada Senin (18/5).

Ada rancangan yang dibahas. Pertama, Ranpergub tentang Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bali Unggul Berdasarkan Kearifan Lokal di Provinsi Bali.

Kedua, Ranpergub tentang Penugasan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Nama Domain Tingkat Tinggi Geografis Bali.

Baca Juga:

Rapat dipimpin oleh Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mustiqo Vitra Ardhiansyah dan dibuka langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Proses pengharmonisasian ini merupakan amanat Undang-Undang agar setiap rancangan peraturan dapat selaras dengan asas, hierarki, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Baca Juga:

Ia juga menyampaikan bahwa harmonisasi menjadi ruang untuk menyamakan persepsi terhadap substansi pengaturan sehingga regulasi yang dihasilkan dapat implementatif dan memberikan kepastian hukum.

Pembahasan pertama diawali dengan pemaparan dari Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Disdikpora Provinsi Bali, Fajar Apriani.

Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap dua Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Bali pada Senin (18/5).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah harmonisasi Rapat Harmonisasi pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Bali United, Persib & PSIM Menang: MU Rawan Degradasi - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United, Persib & PSIM Menang: MU Rawan Degradasi

  2. Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin Bhayangkara FC Mati Kutu, Puji Kontribusi Suporter

  3. Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Balas Dendam Epic Bali United di Dipta, Bungkam BFC 4 – 1, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU