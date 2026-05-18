Turyapada Tahap II Berlanjut: Lahan Klir, Dilengkapi Planetarium hingga Gondola

Senin, 18 Mei 2026 – 05:14 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster mengecek progres pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng. Proyek tahap II berlanjut setelah proses pembebasan lahan kelar. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, berjalan makin mulus.

Minggu kemarin (17/5), Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, duduk bersama masyarakat setempat.

Hasilnya? Warga sepakat melakukan pembebasan lahan demi menyukseskan proyek menara komunikasi setinggi 115 meter tersebut.

Ke depan, menara ini tidak hanya menjadi pusat pemancar siaran TV digital dan telekomunikasi, tetapi juga digadang-gadang menjadi ikon wisata baru yang memikat di kawasan Bali Utara.

Koster menyampaikan pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali sedang memasuki tahap II.

Pembangunannya meliputi penataan kawasan, fasilitas planetarium, convention center, gondola, sampai akses jalan masuk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini pembebasan lahan sedang dilakukan dan masyarakat di sekitar kawasan sudah menyepakati bersama proses ini.

Pembebasan lahannya sesuai aturan, harga melalui proses appraisal.

