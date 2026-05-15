BBW Books Bali 2026: Area Lebih Luas, Dongkrak Minat Baca Warga Lokal

bali.jpnn.com, KUTA - Di tengah gempuran arus informasi digital yang kerap membawa berita negatif, membaca buku tetap menjadi pilar utama untuk meningkatkan kualitas diri (self-improvement).

Semangat inilah yang dibawa oleh Big Bad Wolf (BBW) Books 2026 yang kembali menyapa masyarakat Pulau Bali untuk ketiga kalinya.

Tahun ini, BBW Books 2026 hadir dengan skala yang jauh lebih masif dan berbagai terobosan baru demi menggaet lebih banyak pembaca lokal.

Event dalam rangka Satu Dekade BBW Indonesia ini akan berlangsung selama dua pekan penuh, mulai 25 Mei hingga 7 Juni 2026 di Lantai 1, Discovery Mall Bali, Kuta.

Bazar buku ini buka mulai pukul 10.00 WITA hingga 22.00 WITA, menghadirkan lebih dari 1 juta buku baru dengan diskon hingga 90 persen.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto mengungkapkan ada perbedaan signifikan pada gelaran tahun ketiga ini.

2025 lalu pameran hanya berlangsung selama 11 hari dengan memanfaatkan lahan seluas 1.300 meter persegi di Discovery Mall Bali, Kuta.

Pada 2026 ini BBW memperluas areanya menjadi 2.500 meter persegi dan memperpanjang durasi acara menjadi 14 hari penuh.