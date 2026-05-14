Pertamina Mitigasi Long Weekend, Pasokan LPG 3 Kg di Bali Tambah 55 Persen

Kamis, 14 Mei 2026 – 22:26 WIB
Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan selama libur panjang di Bali, terutama penambahan stok LPG 3 kg. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan energi di wilayah Bali tetap stabil menghadapi momen libur panjang (long weekend).

Long weekend selama empat hari berturut-turut berlangsung mulai Kamis (14/5) hingga Minggu (17/5) mendatang.

Kamis (14/5) merupakan momen penting bagi seluruh umat Kristiani, yakni perayaan sukacita Kenaikan Isa Almasih.

Meski demikian, masyarakat maupun wisatawan tidak perlu khawatir.

Pasalnya, pasokan BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi lonjakan kebutuhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa seluruh infrastruktur distribusi telah disiagakan penuh selama masa libur ini.

“Selama periode libur panjang, kami memastikan stok BBM dan LPG dalam posisi aman.

Seluruh infrastruktur penyaluran telah kami siagakan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi di titik-titik keramaian,” ujar Ahad Rahedi.

