Jembrana Defisit ASN, Bupati Kembang Fokus Rekrut Guru & Nakes

Kamis, 14 Mei 2026 – 20:21 WIB
Ilustrasi guru mengajari pelajar SMP di Bali. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana defisit aparatur sipil negara (ASN).

Data kepegawaian terbaru Pemkab Jembrana, 158 pegawai dilaporkan memasuki pensiun pada 2026 ini, termasuk 59 orang guru.

“Tantangan ke depan tidak kecil,” ujar Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Bupati Kembang Hartawan memutuskan mengambil langkah strategis terkait defisit ASN ini.

Meski rencana awal formasi ASN akan disesuaikan secara proporsional, Bupati Kembang ke depan memilih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan demi menjamin pelayanan publik tetap prima.

“Saya memutuskan mencari guru yang lebih banyak,” kata Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Data yang masuk ke meja Bupati Jembrana, saat ini masih kekurangan 252 guru untuk SD dan SMP.

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kesehatan (nakes) yang memang betul-betul dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

