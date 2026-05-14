Bupati Jembrana Lantik Staf Ahli Baru & 15 PNS, Minta Jaga Etika Komunikasi

Kamis, 14 Mei 2026 – 19:57 WIB
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 15 CPNS menjadi PNS, Selasa (12/5). Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Selasa (12/5).

Dewa Gede Ary Candra Wisnawa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jembrana dipercaya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, sebanyak 15 CPNS formasi 2024 secara resmi diambil sumpahnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS bukan sekadar perubahan administratif, melainkan peningkatan tanggung jawab secara penuh.

"Ini adalah titik awal untuk pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat.

Status PNS yang kini disandang harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh dalam melayani rakyat," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Politikus PDI Perjuangan ini memberikan pesan khusus bagi para ASN muda agar tetap rendah hati dan menjaga etika komunikasi di ruang publik.

"Jangan karena sudah menjadi PNS lalu merasa 'naik kelas' dan eksklusif,” kata Bupati Kembang Hartawan memberi pesan.

