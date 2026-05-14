JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPR RI Dorong Reformasi Tata Kelola Imigrasi di Bali, Cegah Kejahatan Lintas Negara

DPR RI Dorong Reformasi Tata Kelola Imigrasi di Bali, Cegah Kejahatan Lintas Negara

Kamis, 14 Mei 2026 – 08:54 WIB
DPR RI Dorong Reformasi Tata Kelola Imigrasi di Bali, Cegah Kejahatan Lintas Negara - JPNN.com Bali
Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea saat rapat kerja bersama Kantor Wilayah Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026). Foto: ANTARA/HO-DPR RI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak Ditjen Imigrasi memperkuat deteksi dini warga negara asing (WNA) yang berlibur ke Bali.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bali di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Rabu (13/5) kemarin, Marinus Gea menegaskan bahwa lemahnya pengawasan bukan hanya soal prosedur, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi daerah.

"Kejahatan transnasional harus diantisipasi sejak dini.

Baca Juga:

Kita butuh tindakan tegas agar fungsi imigrasi benar-benar melindungi kepentingan nasional dan mencegah kerugian ekonomi," ujar Marinus Gea dilansir dari Antara.

Marinus Gea menegaskan bahwa pembenahan imigrasi bukan lagi soal rutinitas administratif, melainkan urusan kedaulatan.

Ia mendesak pengawasan ketat, mulai dari validitas izin tinggal hingga manajemen ruang detensi, demi menangkal ancaman lintas negara.

Baca Juga:

"Tata kelola yang kuat adalah fondasi.

Kita butuh efektivitas pengawasan dan deteksi dini agar Bali tetap aman dari pelanggaran WNA," kata Marinus Gea.

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menegaskan bahwa pembenahan imigrasi bukan lagi soal rutinitas administratif, melainkan urusan kedaulatan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Komisi XIII DPR RI Kanwil Ditjen Imigrasi Bali imigrasi Imigrasi Bali WNA Kejahatan Transnasional Ditjen Imigrasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU