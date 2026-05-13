PIB College Go Global! Perkuat Jaringan Industri Event Internasional di Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Politeknik Internasional Bali (PIB) College, kampus internasional yang berlokasi di kawasan strategis BITDeC ONE Campus, Nyanyi, Tabanan, Bali, resmi memperkuat kolaborasi global.

Hal ini ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) bersama Asia Pacific Institute for Event Management (APIEM) dan Enter House.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi PIB College sebagai institusi pendidikan tinggi di Bali yang terhubung langsung dengan industri event management internasional.

Dalam momentum yang sama, PIB College juga dikukuhkan sebagai Asia Pacific Head Office APIEM melalui Official Inauguration Ceremony.

Penunjukan ini semakin menegaskan peran Bali sebagai hub pendidikan dan pengembangan industri event management di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperkuat visibilitas global PIB College sebagai kampus berbasis industri di Indonesia.

Kerja sama ini meningkatkan standar akademik, pengalaman belajar, dan sertifikasi yang solid ke tingkat atau persyaratan internasional.

Baca Juga: PIB College Gandeng Praktisi Global Gelar Workshop Kuliner TCM untuk Wellness Tourism

Direktur PIB College Prof. Sulistyawati menekankan bahwa kerja sama dengan APIEM dan Enter House bertujuan membekali mahasiswa dengan keahlian yang relevan dengan tren AI-driven event industry.

"Ini adalah langkah besar untuk memperkuat kolaborasi internasional dan memastikan mahasiswa kami mendapatkan peluang pembelajaran profesional terbaik di kancah industri global," ujar Prof. Sulistyawati.