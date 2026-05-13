Kasatlantas, Kasipropam & Tiga Kapolsek di Polresta Denpasar Berganti, Cek!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gerbong Polresta Denpasar, Polda Bali, kembali bergerak.

Sejumlah jabatan penting kini ditempati orang baru. Mulai dari posisi Kasatlantas, Kapolsek Denpasar Timur hingga Kapolsek Kuta Selatan.

Prosesi penyerahan jabatan dan serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama (PJU) dan Kapolsek Jajaran Polresta Denpasar itu berlangsung, Rabu (13/5).

Upacara sertijab dipimpin langsung Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang dihadiri para pejabat utama, personel Polresta Denpasar serta Bhayangkari.

Pejabat yang melaksanakan sertijab dan penyerahan jabatan di antaranya Kasipropam Polresta Denpasar dari AKP Ngakan Gede Eka Yuana Putra diserahkan kepada Iptu Nyoman Darmayasa.

Kapolsek Benoa dari AKP Mohammad Said Husen kepada AKP I Gede Wiastra Dwi Putra.

Jabatan Kapolsek Kuta Selatan dari AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati kepada AKP Muhammad Said Husen.

Jabatan Kapolsek Denpasar Timur dari Kompol I Ketut Tomiyasa kepada AKP I Gusti Ngurah Agung Udiyana.