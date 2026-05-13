JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kasatlantas, Kasipropam & Tiga Kapolsek di Polresta Denpasar Berganti, Cek!

Kasatlantas, Kasipropam & Tiga Kapolsek di Polresta Denpasar Berganti, Cek!

Rabu, 13 Mei 2026 – 19:24 WIB
Kasatlantas, Kasipropam & Tiga Kapolsek di Polresta Denpasar Berganti, Cek! - JPNN.com Bali
Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang memimpin sertijab Kasipropam, Kasatlantas, Kasidokkes hingga tiga kapolsek di lingkungan Polresta Denpasar, Rabu (13/5). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gerbong Polresta Denpasar, Polda Bali, kembali bergerak.

Sejumlah jabatan penting kini ditempati orang baru. Mulai dari posisi Kasatlantas, Kapolsek Denpasar Timur hingga Kapolsek Kuta Selatan.

Prosesi penyerahan jabatan dan serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama (PJU) dan Kapolsek Jajaran Polresta Denpasar itu berlangsung, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Upacara sertijab dipimpin langsung Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo David Simatupang dihadiri para pejabat utama, personel Polresta Denpasar serta Bhayangkari.

Pejabat yang melaksanakan sertijab dan penyerahan jabatan di antaranya Kasipropam Polresta Denpasar dari AKP Ngakan Gede Eka Yuana Putra diserahkan kepada Iptu Nyoman Darmayasa.

Kapolsek Benoa dari AKP Mohammad Said Husen kepada AKP I Gede Wiastra Dwi Putra.

Baca Juga:

Jabatan Kapolsek Kuta Selatan dari AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati kepada AKP Muhammad Said Husen.

Jabatan Kapolsek Denpasar Timur dari Kompol I Ketut Tomiyasa kepada AKP I Gusti Ngurah Agung Udiyana.

Sejumlah jabatan penting di Polresta Denpasar kini ditempati orang baru. Mulai dari posisi Kasatlantas, Kapolsek Denpasar Timur hingga Kapolsek Kuta Selatan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polresta denpasar mutasi Polri Kasatlantas Kasipropam Kapolsek Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU