Bukan Sekadar Publikasi, Kemenkum Ingin Riset Kampus Jadi Kekuatan Ekonomi Nyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Hukum (Kemenkum) mendorong perguruan tinggi meningkatkan hilirisasi riset dan kekayaan intelektual (KI) agar tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah atau dokumen semata.

Pemerintah berharap riset berkembang menjadi aset bernilai ekonomi yang mampu memperkuat daya saing nasional.

Upaya tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan membangun ekosistem inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa negara maju tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penelitian dan penemuan, tetapi oleh kemampuan menerapkan paten menjadi produk dan kekuatan industri.

“Kalau ingin menjadi negara maju, maka paten yang sudah ditemukan harus diterapkan.

Jangan sampai penemuan hanya digunakan sebagai dokumen,” ujar Menkum Supratman dalam kegiatan What’s Up Campus Call Out di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (12/5)

Menurut Menkum Supratman, pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pelindungan kekayaan intelektual, tetapi juga memastikan inovasi dapat dikomersialisasikan dan dimanfaatkan secara nyata.

Ia mengatakan hilirisasi riset harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, kampus, dan industri agar hasil penelitian mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.