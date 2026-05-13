Pertamina Turun Tangan, Pasokan LPG 12 Kg untuk SPPG di Nusra Jadi Prioritas

bali.jpnn.com, KUPANG - Krisis energi yang sempat menghambat dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menemui titik terang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengonfirmasi bahwa pihaknya telah bergerak cepat berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero).

Langkah ini dilakukan untuk menjamin pasokan LPG 12 kg kembali stabil, sehingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat beroperasi penuh tanpa kendala.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di wilayah NTT dan NTB dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat sulitnya memperoleh LPG 12 kg.

Kondisi tersebut berdampak pada layanan penyediaan makanan dalam Program MBG di beberapa daerah.

“Alhamdulillah, setelah saya lapor ke Grup BOC-BOD Pertamina Holding, Pak Dirut SHD langsung turun tangan.

SPPG yang kehabisan gas untuk segera membeli ke pangkalan," kata Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Rabu (13/5).

Nanik menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pertamina dalam menangani persoalan distribusi gas di wilayah terdampak.